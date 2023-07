Sarà il Macron Hero a campeggiare sulle casacche bianconere della Juvecaserta 2021. La società del presidente Francesco Farinaro ha sottoscritto un contratto triennale con l’azienda emiliana, leader nel settore e produttrice di capi che uniscono l’altissima qualità e tecnicità, ad un gusto ed al design tipiche del ‘made in Italy’.

Macron è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear e basa il proprio successo sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti specifici e capaci di resistere nel tempo. Presente da anni al fianco di alcuni dei club più importanti e titolati sia a livello nazionale che internazionale, il brand con sede a Bologna è da quest’anno anche sponsor tecnico della FIP, accompagnando le nazionali italiane di basket in tutte le competizioni.

La società casertana e lo staff dell’ufficio stile della Macron si sono già messi al lavoro per studiare e realizzare i kit di gara della prossima stagione e il resto della linea di abbigliamento per il club che include i prodotti dedicati ai supporter. Infatti, la partnership sottoscritta prevede la fornitura completa per il club di abbigliamento tecnico, dalla prima squadra al settore giovanile. Parallelamente sarà creata una ricca linea di prodotti merchandising dedicata a tutti i tifosi casertani, che potranno vestire il bianconero come i propri beniamini e portare il brand JC e il Macron Hero anche lontano dai campi di gioco.

Ciò che unisce Juvecaserta 2021 e Macron è la stessa filosofia di azione, ben riassumibile nel principio “Work hard, Play Harder” in cui fatica, passione e determinazione sono la chiave per le sfide di tutti i giorni e per il raggiungimento degli obiettivi. Ed in questo senso il Macron Hero, logo dell’azienda emiliana, è emblematico nel rappresentare il momento dell’esultanza, del coronamento delle proprie ambizioni e del superamento delle difficoltà.

Soddisfatto il presidente Farinaro: «Nelle prossime tre stagioni saremo chiamati ad affrontare nuove sfide e di grande livello. Vogliamo continuare a lavorare con umiltà e far sì che il nostro lavoro possa portare nuovi e migliori risultati. Con Macron ci accomuna la volontà di avere standard di qualità elevati e la grande attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Insieme c’è la possibilità di fare tanta strada e di vincere insieme. Importantissima sarà la possibilità di far sì che tutti i nostri tifosi possano vestire in bianconero e far sì che il legame alla maglia sia portato anche lontano dalle gare e dagli spalti».

«Siamo felici di affiancare la Juvecaserta 2021 nel suo progetto sportivo. – ha dichiarato Marco Sangiorgi referente Basket per Macron Sports Hub – Passato e presente diventano strumento creativo e Macron vuole contribuire nel percorso di crescita del club mettendo a disposizione capi che uniscono a qualità e tecnicità, design e grafiche che ‘raccontino’ al meglio l’identità e il senso di appartenenza ai colori bianconeri e che permettano di indossare con orgoglio la maglia della Juvecaserta 2021 sia in campo che sugli spalti».