Sarà Massa ad arbitrare Inter-Napoli

Sarà Davide Massa di Imperia ad arbitrare la super sfida di domani sera tra Inter e Napoli. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, l’Inter arriva a questa gara dopo la vittoria di Cagliari,ma con ancora l’amarezza dell’eliminazione dalle coppe Internazionali. Morale molto più alto in casa Napoli, dopo la tranquilla qualificazione come prima ai sedicesimi di Europa League (gli azzurri hanno battuto domenica la Sampdoria ed hanno messo solo a quattro punti la capolista Milan). Parlare di sfida decisiva è forse eccessivo,ma di certo vale molto. Per Massa sarà la 19 volta che dirigerà una gara del Napoli.