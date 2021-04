Sarà Nicola Marino di Trieste l’arbitro che dirigerà Catania-Casertana, per lui quella prossima sarà la settima apparizione nel girone c della lega pro

Nicola Marino arbitrerà per la prima volta una gara che vede impegnata la Casertana in questa stagione mentre ha già condotto una partita del Catania. I Siciliani in quell’ occasione si imposero per 1 a 0 contro la Juve Stabia.