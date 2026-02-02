Sarno, cede un carro di Carnevale durante la sfilata: tre feriti, tra cui una bambina

Momenti di paura a Sarno, in provincia di Salerno, durante la tradizionale sfilata del Carnevale sarnese. Nel corso della manifestazione, un pezzo di un carro allegorico si è improvvisamente staccato, finendo sulla folla assiepata lungo il percorso, in particolare su corso Vittorio Emanuele. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: una bambina e due adulti. La piccola ha riportato fratture a una gamba, con il sospetto di ulteriori lesioni, ed è stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per le cure e gli accertamenti del caso. I due uomini coinvolti hanno invece riportato ferite lievi e sono stati medicati presso l’ospedale di Sarno, da cui sono stati successivamente dimessi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine. Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha disposto la sospensione immediata delle manifestazioni carnevalesche previste per la giornata, annunciando verifiche per chiarire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, ma l’episodio ha scosso la comunità e interrotto bruscamente la festa.