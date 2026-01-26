Sarno, presentato il programma ufficiale del Carnevale Sarnese 2026: oltre un mese di eventi, colori e tradizione

È stato presentato ufficialmente sabato 24 gennaio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sarno, il programma del Carnevale Sarnese 2026, che si preannuncia come una delle edizioni più ricche e partecipate degli ultimi anni. Un calendario fitto di appuntamenti animerà la città per oltre un mese, coinvolgendo quartieri, frazioni e associazioni cittadine in un grande progetto collettivo all’insegna della creatività e dell’identità locale. Alla conferenza stampa erano presenti Francesco Squillante, Sindaco di Sarno, Renzo Bacarelli, Consigliere Comunale con delega, e Giovanni Agovino, Presidente dell’Associazione Carnevale Sarnese. Tutti hanno sottolineato il valore culturale e sociale della manifestazione, capace di unire la comunità e di attirare visitatori dall’intero territorio dell’Agro nocerino-sarnese. Nel corso dell’incontro sono stati svelati anche i bozzetti dei carri allegorici, realizzati dalle associazioni locali, che sfileranno secondo un preciso ordine di uscita. Otto le opere in concorso, che spazieranno tra storia, fantasia, attualità e grandi temi universali, da “La fuga di Garibaldi” a “Il risveglio del Carnevale”, passando per suggestioni cinematografiche come “I Pirati dei Caraibi” e “Joker e Harley Queen – A crazy love story”. Il Carnevale prenderà ufficialmente il via domenica 1 febbraio 2026 con la presentazione della manifestazione: il corteo partirà alle ore 9:00 da Via Ingegno e culminerà con il taglio del nastro alle 10:30 nei pressi del mercatino rionale. Nel pomeriggio, la festa si estenderà alle frazioni di Lavorate, Episcopio e Foce e ai quartieri cittadini. Domenica 8 febbraio spazio al Carnevale dell’Agro, con la partecipazione dei carri provenienti da Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno, mentre domenica 15 febbraio sarà dedicata ai più piccoli con la Festa dei Bambini e la Mascherina d’Oro, presentata da Magda Mancuso, accompagnata da giocolieri, attrazioni e dalla mostra dei carri in miniatura. Il programma proseguirà lunedì 16 febbraio con il Carnevale in Musica, ospitato al Teatro De Lise, e si concluderà con il momento più atteso: la Gran Parata Finale di martedì 17 febbraio, con la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati dal Campo Sportivo al centro cittadino Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.