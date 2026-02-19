Sarràccussì tra i primi 100 a Musicultura

C’è anche un progetto artistico profondamente legato al territorio tra i protagonisti della nuova edizione di Musicultura, il prestigioso festival dedicato alla canzone d’autore emergente che ogni anno valorizza alcune delle proposte più interessanti del panorama nazionale.

I Sarràccussì hanno infatti raggiunto un traguardo di grande rilievo: il loro brano “Cagne tutte cose” è stato selezionato tra i primi 100 artisti su oltre 1300 partecipanti. Un risultato che conferma la forza espressiva del progetto e la capacità del gruppo di intercettare sensibilità e linguaggi contemporanei, mantenendo al tempo stesso un forte radicamento identitario.

Adesso, però, si apre la fase decisiva del percorso.

Per accedere alle audizioni live — passaggio fondamentale che porterà alla selezione dei 5 finalisti più votati — è stato attivato il sistema di voto online ufficiale del festival. Una modalità che, come spiegato dall’organizzazione, prevede una breve registrazione preventiva degli utenti, necessaria a garantire la regolarità delle votazioni ed evitare il rischio di preferenze multiple o non autentiche, tutelando così il lavoro degli artisti in gara.

La procedura è semplice e richiede pochi passaggi:Collegarsi alla piattaforma di voto dedicata https://votazioni.musicultura.it/; effettuare la registrazione in pochi secondi; cercare il brano “Cagne tutte cose” dei Sarràccussì; esprimere la propria preferenza. Ogni voto potrà contribuire in maniera concreta a spingere il gruppo verso la fase successiva del concorso.

Il risultato ottenuto finora testimonia un percorso costruito con costanza, ricerca musicale e partecipazione dal basso. Il sostegno del pubblico, in questa fase, diventa determinante non solo in termini numerici, ma anche simbolici: rappresenta infatti il riconoscimento di una comunità che si stringe attorno ai propri artisti. Il brano in gara, “Cagne tutte cose”, si distingue per un linguaggio diretto, identitario, capace di fondere sonorità contemporanee e radici popolari, in una narrazione musicale che parla di quotidianità, trasformazioni sociali e appartenenza. C’è però un limite temporale preciso da rispettare. Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 15:00 di lunedì 23 febbraio. Dopo tale termine non sarà più possibile esprimere preferenze utili alla classifica che determinerà l’accesso alle audizioni live. Per i Sarràccussì si tratta dunque di giorni decisivi, in cui il supporto del pubblico potrà fare la differenza tra la semplice selezione iniziale e la possibilità concreta di salire sul palco di uno dei festival più autorevoli della canzone d’autore italiana. La partecipazione a Musicultura rappresenta non solo un’opportunità artistica individuale, ma anche una vetrina importante per l’intero contesto culturale di provenienza.

Portare “Cagne tutte cose” alle audizioni live significherebbe dare visibilità a un progetto che nasce dal territorio e che proprio dal territorio trae ispirazione, linguaggio e forza espressiva.