Sassuolo Napoli 0 a 2 – Azzurri ancora vincenti, con la coppia d’oro ancora in gol

La catena di sinistra, ridisegnata da Spalletti per l’occasione è parsa una sorta di fuoco d’artificio, una festa messicana

MARCATORI: 13′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen

È stata una gara senza soste, una partita che la FIGC avrebbe il dovere di usare come uno spot di propaganda, per meglio far conoscere il calcio italiano all’estero, Sassuolo – Napoli non ha nulla da invidiare alle gare di Premier League o della Liga, 90 minuti talmente intensi che sono parsi la metà, uno scontro che a tratti ha ricordato quelli di pugilato degli anni d’oro, dove i boxer si menavano senza sosta, fino a che uno dei due non stramazzava al tappeto, con il Napoli che vestiva per l’occasione i panni di Mike Tyson.

Una forza d’urto senza precedenti, una voracità bulimica quella azzurra che sta tracimando il campionato, in una sorta di Vajont pallonaro, che sta lasciando tutti basiti, ma soprattutto che sta facendo impazzire di gioia il popolo napoletano.

Il Sassuolo era reduce da gare importanti, vinte contro alcune dirette concorrenti degli azzurri, addirittura aveva qualche settimana fa rifilato 5 “pappine” ai campioni d’Italia uscenti, del Milan, in casa loro, e avevano tra l’altro fatto bottino pieno contro l’Atalanta di Gasperini, che attualmente pare sia la formazione più in forza, delle dirette avversarie della squadra partenopea; quindi una formazione in salute e soprattutto in fiducia con se stessa, e si è visto, gli uomini di Alessio Dionisi, tecnico che vedrei bene a Napoli per il dopo Spalletti, non hanno mollato un attimo, e hanno messo a dura prova la corsia di destra degli azzurri, che sono andati talvolta in difficoltà con Anguissa e Di Lorenzo, cosa che non è accaduta sulla corsia opposta, dove Olivera non ha fatto rimpiangere Mario Rui, anzi personalmente preferisco l’uruguagio al portoghese, che comunque sta facendo la migliore stagione da quando è all’ombra del Vesuvio, ma io prediligo fisicità e corsa in fase difensiva e il nazionale della “celeste”, garantisce a pieno questa funzione.

La catena di sinistra, ridisegnata da Spalletti per l’occasione è parsa una sorta di fuoco d’artificio, una festa messicana, con il già citato Olivera in coppia con un Elmas scoppiettante, sempre più dentro l’idea di calcio del tecnico di Certaldo, sempre più padrone dei suoi mezzi e poi il divino Georgiano, che qualcuno ha ribattezzato ‘O Gesucristiello, mai appellativo sembra più azzeccato, con quel viso d’angelo e quella barba da prete ortodosso, trasmette davvero l’idea di un prescelto; l’azione della sua rete ha ricordato a quelli della mia età, il rigore causato da Cruiff nella finale di Monaco del 1974, palla incollata ai piedi da centrocampo fino a dentro l’area di rigore, in quel caso i tedeschi furono costretti a causare un penalty, stavolta il 77 ha messo la palla dentro la porta, ancora prima che qualcuno lo atterrasse, una trasformazione idilliaca, una visione onirica di quel che vuol significare: giocare a pallone.

Poi se da un lato abbiamo Gesucristiello, dall’altro abbiamo la reincarnazione di Barabba, al secolo Victor Osimhen, andato in rete per la settima volta consecutiva e che alla fine ha sprecato pure come minimo altri due gol fatti, un’ ira di Dio l’africano, che messo assieme a Kvaratskhelia, manco i miracoli riescono a fermare.

Napoli Fantastico, con Alex Meret di nuovo uscito incolume, che raggiunge momentaneamente il portiere della Lazio, con l’11°clean sheet.

Ora testa e cuore per la prossima in Germania, per l’onore e la gloria, il pennacchio e il ciuccio sono in attesa di questo riscatto morale, sociale e sportivo da troppo, lungo tempo, crediamo sia giunta l’ora.