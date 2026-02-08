Scalatore muore sotto il ghiaccio durante una discesa

Un grave incidente di montagna si è verificato nella serata di ieri a Cogne, in Valle d’Aosta. Uno scalatore ha perso la vita durante un’escursione su una cascata di ghiaccio nella zona di Lillaz.

L’errore tecnico e la caduta nell’acqua gelida

Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe stata coinvolta in un errore tecnico durante la fase di discesa. La manovra avrebbe causato l’ingresso nell’acqua gelida che scorre sotto la superficie ghiacciata della cascata. L’uomo, di nazionalità straniera, sarebbe rimasto incastrato alcuni metri più in basso, senza riuscire a liberarsi.

I soccorsi e il recupero del corpo

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e i militari della Guardia di finanza di Entrèves. Le operazioni di recupero si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse. Lo scalatore è stato calato fino alla base della cascata, ma al momento del recupero era già privo di vita.

Accertamenti in corso sulla dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di valutazione da parte delle autorità competenti. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire eventuali responsabilità o criticità operative. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi connessi alle attività alpinistiche invernali, anche per escursionisti esperti.