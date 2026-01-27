Scampia, operazione antidroga nella zona della “33”

Articolo di Susy Cepollaro
Nella mattinata odierna la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli – sezione Antimafia – nei confronti di 28 persone indagate per spaccio illecito di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento riguarda la zona della cosiddetta “33” di Scampia. In totale, 24 persone sono state sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre 5 sono finite agli arresti domiciliari.
L’operazione è il risultato di un’attività investigativa condotta nei giorni precedenti e finalizzata a contrastare una presunta piazza di spaccio attiva nell’area.