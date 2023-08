SCAPPA CON AUTO RUBATA. TRENTADUENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI DOPO INSEGUIMENTO.

Stava viaggiando a velocità sostenuta per le strade di Cesa, in provincia di Caserta, quando questa notte è stato intercettato dai carbinieri della locale Stazione, in transito durante un servizio di controllo del territorio, proprio nel piccolo centro dell’agro aversano.

L’uomo, a bordo di una Fiat Panda, alla vista dei Carabinieri ha tentato di scappare con manovre repentine e pericolose, ma la sua corsa è terminata poche centinaia di metri più avanti, in via Diaz, a seguito dello scoppio di uno degli pneumatici dell’autovettura con la quale stava scappando. Subito raggiunto dai militari è stato bloccato e identificato. Il fuggitivo, un trentaduenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine e senza la patente di guida, perché già precedentemente ritirata, era a bordo di un’autovettura il cui furto era stato denunciato nella giornata di ieri presso la Stazione Carabinieri di Sant’Arpino. Lo stesso è stato arrestato e trattenuto, a disposizione della competente autorità giudiziaria, presso le camere di sicurezza dell’Arma. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’autovettura recuperata è stata sottoposta a sequestro.