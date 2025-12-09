“Scarpetta a lume di candela e la Napoli del tempo” in scena al museo

VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025 AL MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO DI NOLA ANDRÀ IN SCENA, PER LA XIII edizione della rassegna SERATA D’AUTORE “SCARPETTA A LUME DI CANDELA – E LA NAPOLI DEL TEMPO” CON MARZIO HONORATO E FIORENZA CALOGERO

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 19.30, al Museo storico archeologico di Nola (Via Senatore Cocozza 1), torna la rassegna Serata D’Autore, giunta alla tredicesima edizione, con una serata interamente dedicata alla figura di Eduardo Scarpetta e la Napoli dei suoi tempi, realizzata grazie al contributo della Regione Campania nell’ambito del Piano per la Promozione Culturale 2025.

La serata “Scarpetta a lume di candela – e la Napoli del tempo”, scritta e diretta da Massimo Piccolo, avrà come protagonisti Marzio Honorato (già nella compagnia di Eduardo De Filippo), Fiorenza Calogero (attrice e cantante, indimenticabile figura nella Gatta di De Simone), con loro, Gianluca Marino, Marco Palmieri e altri da scoprire.

«Sono davvero felice – commenta il direttore artistico Massimo Piccolo – che una rassegna con più di dieci edizioni alle spalle possa essere stata ripresa, grazie al contributo del piano cultura della Regione Campania, e ci darà modo, non solo di celebrare Scarpetta per questo centenario, ma anche di omaggiare De Simone scomparso quest’anno».

Ingresso libero fino a esaurimento posti.