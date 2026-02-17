“Scenari del reale”: Salvatore Grandone presenta allo Smoda il suo Vivere con filosofia

Prosegue con rinnovato interesse la rassegna filosofica “Scenari del reale”, il ciclo di incontri culturali che sto curando presso lo SMODA – Spazio Maccus Officina Delle Arti, diretto da Gianni Aversano. Un’iniziativa che, sin dal suo esordio, si è proposta di restituire alla filosofia il suo statuto originario di pratica viva, condivisa e capace di interrogare il presente. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del volume di Salvatore Grandone, Vivere con filosofia. Saggezza antica per imparare l’arte di vivere (Diarkos), alla presenza dell’autore. Il testo rappresenta un invito a riscoprire la filosofia come esercizio quotidiano di consapevolezza, capace di orientare l’esistenza attraverso il confronto con le grandi tradizioni del pensiero antico.

Quella dedicata a Grandone sarà la terza presentazione del ciclo. La rassegna è stata infatti inaugurata dal riuscito incontro sul volume di Federico Leonardi, cui ha fatto seguito la presentazione del testo del prof. Pasquale Vitale (curatore della rassegna). Due momenti partecipati che hanno posto le basi di un percorso di dialogo autentico tra studiosi, studenti e appassionati, all’insegna di una filosofia intesa non come sapere astratto, ma come strumento di formazione critica e umana.

Ad arricchire l’incontro dedicato a Grandone interverranno, insieme al curatore della rassegna: Nunzia Capasso, docente e cultrice della materia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”Gianni Aversano, direttore dello SMODA.

Le letture di brani scelti saranno affidate a Martina Iorio, mentre l’intervista all’autore sarà curata dalla studentessa Sara Palmieri, in un dialogo che alternerà approfondimento teorico e riflessione sull’attualità del pensiero filosofico.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia rete di collaborazioni culturali. L’evento è realizzato con il sostegno morale del Centro Studi Diderot, con sede in via Atellana 24 ad Aversa, e con la media partnership della testata giornalistica BelvedereNews.net, oltre che della rubrica filosofica social Instasophia, impegnata nella divulgazione del pensiero filosofico attraverso i nuovi linguaggi digitali.

