Scende in campo per la sua città per la prima volta Francesco Pascariello

Maddaloni – Un volto nuovo spicca tra i candidati della coalizione che supporta la candidatura di Pino Magliocca. Francesco Pascariello, dopo tanti anni in cui ha sempre valutato di entrare nell’agone politico, questa volta ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha deciso di scendere in campo. Cosa lo ha spinto? Lo racconta lui sul suo profilo che ha aperto da poco, quello da candidato: “È da tempo ormai, che troppe persone, parenti, amici, conoscenti, ci chiedono di scendere in campo per provare a portare un vento di cambiamento nella nostra città. Ebbene, quel tempo è giunto. La politica degli ultimi anni, ha contribuito in modo violento affinché maturasse in noi la consapevolezza che qualcosa andasse fatto.

Mi candido alla carica di Consigliere Comunale, forte di un’idea condivisa con un gruppo di amici, ma soprattutto di un fratello, con l’unica promessa possibile che possiamo fare, un impegno leale, onesto, trasparente e fortemente distante dalle logiche degli interessi privati.

Il 14 e 15 Maggio chiediamo a tutti i cittadini liberi come noi, un voto di preferenza. Il nostro amore per Maddaloni è grande. C’è spazio per tutti.”

Una scelta e una candidatura che ha contenuti su cui poter riflettere. Sicuramente una proposta nuova per la città. Ricostruiamo Maddaloni, questo il suo slogan.

In bocca al lupo Francesco.