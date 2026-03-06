Schianto sulla Variante Anas: svincolo chiuso

Caserta. Sulla Variante Anas, in direzione Maddaloni, intorno all’ora di pranzo di oggi, 6 Marzo, è stata interrotta temporaneamente la circolazione, a seguito di un incidente che ha visto coinvolta una Lancia Y, rimasta seriamente danneggiata e ferma al centro della carreggiata, nei pressi dello svincolo per San Clemente.

Non sono ancora noti eventuali feriti.

Intervenuti sul posto Polizia Municipale, Forze dell’Ordine per i rilievi del sinistro e per consentire le operazioni di rimozione del veicolo.