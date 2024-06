Schianto sulle auto ferme al casello autostradale.

Si resta davvero increduli nell’osservare le testimonianze fotografiche del terribile incidente avvenuto non in corsa sull’autostrada, ma bensì, addirittura, al casello. Un’auto a grandissima velocità, guidata da cittadini tedeschi è piombata su altri due veicoli in coda al casello autostradale dell’A12 di Rosignano, in provincia di Livorno, facendo capovolgere le due vetture ferme e addirittura divellendo la cabina del casellante.

Tre persone sono a morte, i due teutonici responsabili dell’accaduto e un italiano presente su uno dei veicoli tamponati; 7 sono i feriti tra cui due bambini di tre e sei anni.

La sciagura è avvenuta poco dopo le 13,00.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato temporaneamente chiuso.