Schianto tra autovetture, coinvolta anche un ambulanza

Un bruttissimo incidente è avvenuto sulla variante ANAS che collega Caserta a Maddaloni, questo in breve quanto accaduto.

Un pericoloso incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla variante ad alcune centinaia di metri da Maddaloni, in coincidenza con lo svincolo in direzione Saint Gobain della zona industriale di Caserta. Un’autovettura con alla guida una donna si è andata letteralmente a schiantare contro un’ambulanza ferma lungo la strada la quale era impegnata a effettuare un intervento di soccorso. Lo scontro è stato abbastanza forte infatti sia l’automobile che il mezzo di soccorso si sono danneggiati. La guidatrice a bordo della vettura è rimasta ferita durante l’impatto, per f non gravemente, sebbene sia stato stato necessario provvedere a soccorrere anche lei. Il paziente che si trovava invece all’interno dell’ambulanza coinvolta nell’incidente è stato trasportato in ospedale con un altro mezzo di soccorso dato che il primo era rimasto incidentato.