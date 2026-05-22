Scialdone annuncia quasi 6 milioni di avanzo di amministrazione, Melania Russo non ci crede e lancia la sfida: se è vero riduca immediatamente l’addizionale IRPEF che è al massimo

«Oltre ad aver risanato i conti comunali, il nostro sindaco è riuscito ad accumulare anche un avanzo di amministrazione di quasi sei milioni di euro. Pur avendo dati profondamente diversi rispetto a quelli che il sindaco racconta alla comunità, riteniamo doveroso credere alle sue parole e, per questo motivo, dando per buono quello che dice lo invitiamo a ridurre immediatamente l’addizionale IRPEF la cui aliquota è al massimo». A lanciare la proposta in maniera provocatoria è la consigliera di Vitulazio Melania Russo che inchioda il primo cittadino. «Visto che il sindaco è così bravo, faccia in modo che anche la comunità di Vitulazio possa godere della sua bravura alleggerendo il carico fiscale sulle famiglie – ha evidenziato – con quasi sei milioni di avanzo, le casse comunali hanno la copertura necessaria a reggere una drastica diminuzione dell’addizionale IRPEF. Questa sarebbe la certificazione dell’ottimo lavoro di cui si vanta, ma di cui ancora nessuno ha avuto un reale riscontro… ». Melania Russo evidenzia che Scialdone non può ridurre l’IRPEF perché quello che sbandiera è solo un avanzo figurativo. «Scialdone parla di un avanzo di 5.775.373,92 euro che sarebbe meraviglioso se non si costruisse su 4.274.588,43 euro di crediti di dubbia esigibilità, per essere corretti sarebbe più corretto dire crediti inesigibili – ha specificato – da questa somma vanno sottratti anche 954.690,15 euro per i mutui. L’avanzo libero è di 323.884,93 euro. Scialdone ha un solo modo per smentire questi numeri, riduca l’IRPEF».