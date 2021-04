Sciopero degli ambulanti. Autostrada bloccata. FOTO e VIDEO ALL’INTERNO

Stamattina i venditori ambulanti dei generi non alimentari sono scesi in protesta creando davvero un bel pò di disagi.

Senza alcuna esitazione hanno provveduto a bloccare direttamente l’autostrada, unendo le forze da varie città.

Il covid li tiene fermi da un anno, i ristori, anche con il recovery plan non bastano e non spettano a tutti.

Le tasse devono continuare a pagarle e le bocche da sfamare ci sono ugualmente.

Una crisi senza precedenti, una situazione insostenibile per la loro categoria, così’ come di altre di cui vi abbiamo raccontato in questi mesi.

Il paese è al collasso economicamente e psicologicamente.

Oggi loro chiedono almeno di tornare a lavorare, per iniziare a recuperare qualcosa. Non sarà tanto ma da qualche parte bisogna pur iniziare per la ripresa. Lamentano una zona rossa solo sulla carta con chiusure per le categorie meno a rischio, come la loro che, lavorando all’aperto, rischiano sicuramente di meno che in un minimarket chiuso ed affollato.