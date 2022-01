Sciopero dei dipendenti della Softlab

Dichiarato sciopero di 8 ore su tutti i turni per il gruppo Softlab per giovedì prossimo (13 gennaio 2022 ndr), quando le lavoratrici e i lavoratori saranno in presidio sotto la sede del Mise in occasione dell’incontro istituzionale per chiedere garanzie per tutte e tutti, date certe per il progetto di reindustralizzazione, la fine della cassa che coinvolge le lavoratrici e ai lavoratori da oltre un anno e un piano industriale che dia certezza di sviluppo e occupazione. È infatti arrivato il momento che cessino i continui rinvii e si dia concretezza agli impegni dell’azienda. Questa la determinazione con la quale FIM FIOM e UILM, affronteranno insieme alle RSU, l’incontro del 13 gennaio in contemporanea alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori”.