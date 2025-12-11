Sciopero generale Cgil 12 dicembre

Domani, venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale indetto dal sindacato della Cgil contro la legge di Bilancio. I settori coinvolti sono pubblici e privati, quelli del trasporto pubblico, della scuola, della sanità. Le previsioni sono di numerosi disagi per coloro che dovranno viaggiare in treno, vista la mobilitazione da parte di tutto il personale, che darà lo stop da mezzanotte del 12 dicembre fino alle ore 21. Trenitalia, Italo e Trenord avranno, ugualmente, alcuni treni disponibili . Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Il gruppo Fs Italiane ha avvisato che, per quanto concerne cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi sia prima sia dopo il termine dello sciopero.

Per il comparto scuola: l’adesione del personale scolastico (docenti e Ata) potrebbe causare la sospensione delle attività didattiche, rimodulazione oraria e servizi limitati per mense e post-scuola. Lo sciopero vede il coinvolgimento anche dei lavoratori pubblici della sanità e della Pa: i vigili del fuoco vedranno uno stop di circa quattro ore senza alcuna decurtazione economica. I lavoratori turnisti si fermeranno dalle ore 9 alle ore 13, mentre chi lavora con orario ordinario o in mansioni amministrative si astiene dalla regolare attività lavorativa per l’intero turno giornaliero.