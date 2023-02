Scommesse clandestine, arresti a Castel Volturno

C. Volturno – Finisce nei guai un uomo di Castel Volturno, il quale aveva e gestiva una sorta di azienda di scommesse che si sono poi successivamente rivelate clandestine.

Pertanto a seguito di una serie di accertamenti effettuati da parte dei Carabinieri ed a seguito anche delle autorizzazioni da parte del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la sezione della Procura della Repubblica ha emesso una ordinanza di carcerazione per pene concorrenti emesso appunto dalla Procura stessa sammaritana – ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un trentasettenne di Castel Volturno riconosciuto colpevole di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, continuata e in concorso.

Sempre in merito ad un altro filone di inchiesta sarebbe stato effettuato un altro arresto è stato eseguito a Castel Volturno ha visto finire in manette una trentottenne domiciliata in quel centro.

Questa donna è stata raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere poiché, a seguito di una serie di indagini è stata riconosciuta colpevole di tentata rapina, furto aggravato e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, oltre a spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti reati commessi nella provincia di Pescara nel 2019. L’arrestata è stata accompagnata

