Scomparso avvocato in pensione. Il nome.

Maddaloni- Da stamattina sono partite le ricerche di Gennaro Merola, “u professor”, avvocato in pensione settantenne di Maddaloni, molto noto in città per la sua “”stravaganza”.

Girava tutto il giorno per il centro cittadino e bene o male tutto lo conoscevano. Sicuramente venerdì era in corso I Ottobre, nei pressi del comando dei vigili e indossava un cappotto blu.

Pare che da ieri non si abbiano più sue notizie per cui i carabinieri si sono attivati per le ricerche. Secondo alcuni testimoni sarebbe stato avvistato alla stazione di Napoli insieme all’amico Vincenzo Formato, detto “Prosuttiello” , da poco vedovo, con cui spesso si intratteneva.

Chi avesse notizie può rivolgersi ai carabinieri di Maddaloni.