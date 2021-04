Sconto sulla tassa dei rifiuti. Leggi come fare

Maddaloni. Se hai un giardino, un orto o uno spazio verde puoi avere diritto, in modo gratuito, ad una compostiera domestica.

L’assessore all’ambiente Liccardo fa sapere che il bando è ancora aperto e ci sono ancora ben 60 compostiere domestiche disponibili.

Avere una compostiera significa poter gestire i rifiuti organici senza utilizzare il servizio di raccolta, auto-smaltendoli e creando il compost, un fertilizzante naturale per orto, giardino e piante o fiori in vaso.

Le compostiere sono di proprietà del Comune di Maddaloni e concesse in comodato d’uso gratuito a tutti i cittadini, che avranno degli obblighi al fine di dedicare un buon compostaggio.

I Principali vantaggi nell’averla sono :

Riduzione degli sprechi e dell’ inquinamento e conseguente salvaguardia dell’ ambiente, contenimento del volume e del peso complessivo del rifiuto da smaltire, benessere dell’ orto e del giardino, ma soprattutto risparmio del 20 % sulla Tari.

Uno dei requisiti necessari per avere una compostiera in comodato d’ uso è disporre di un’ area di verde ( giardino, orto, terreno) pertinenziale alla propria abitazione, con superficie minima di 300 Mq, in alternativa una superficie congrua alla compostiera adottata (come si evince dal regolamento comunale per il compostaggio domestico).

L’associazione ABC, che tra i suoi obiettivi ha la cura dell’ambiente si è posta, rispetto a questo iniziativa, l’obiettivo di chiedere all’ente la riduzione del numero di metri quadrati di superficie richiesti dal regolamento. Infatti secondo un sondaggio effettuato sul territorio maddalonese la metratura media degli spazi verdi di pertinenza ad un immobile ad uso abitativo è di circa 130 mq: diminuire il criterio dei 300 Mq amplierebbe automaticamente la fascia delle famiglie che potrebbero usufruire di questa opportunità. Nel contempo, con lo slogan” chi composta riduce l’imposta”, ABC avvierà una campagna di sensibilizzazione nell’uso delle compostiere domestiche.