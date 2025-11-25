Scontro frontale sulla statale: perde la vita un 23enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri nei pressi di Vizzolo Predabissi, lungo un tratto molto trafficato della statale 9. Il furgone guidato dal 23enne italiano si è scontrato frontalmente con un Tir che procedeva nella direzione opposta. L’urto ha devastato le cabine dei due mezzi e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori.

I soccorsi e le operazioni dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano, che hanno lavorato diversi minuti per estrarre entrambi i conducenti dagli abitacoli deformati dall’impatto. Il giovane alla guida del furgone è deceduto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione. L’autista del mezzo pesante ha riportato ferite ed è stato affidato ai sanitari per le cure necessarie. L’area è stata messa in sicurezza per consentire la rimozione dei veicoli e la gestione del traffico.

Indagini sulle cause

Carabinieri e polizia locale hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dello scontro. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione ciò che ha provocato la collisione. La statale 9 è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire la conclusione delle operazioni.

(Foto ANSA)