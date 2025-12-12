Scontro frontale tra auto: muore un 51enne, gravissimo il figlio di nove anni

Un uomo di 51 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale avvenuto nella tarda serata di ieri a Pantano di Pignola, nel Potentino. L’uomo viaggiava con il figlio di nove anni quando, lungo un tratto rettilineo, la sua auto si è scontrata con un altro veicolo che procedeva in direzione opposta. L’urto ha provocato danni gravissimi all’abitacolo e ha reso immediato l’intervento dei soccorritori.

Le condizioni del bambino

Il bambino ha riportato ferite molto serie e i sanitari lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. I medici lo stanno assistendo nel tentativo di stabilizzarlo. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi resta riservata. Le operazioni di soccorso si sono concluse solo dopo lunghe manovre di estrazione.

L’altro conducente

L’altro automobilista coinvolto nello scontro ha riportato lesioni lievi. Gli operatori sanitari lo hanno comunque accompagnato in ospedale per accertamenti. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per chiarire la sequenza esatta degli eventi e verificare eventuali responsabilità.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno analizzando la scena dell’incidente per stabilire se fattori esterni, condizioni della strada o manovre impreviste abbiano contribuito all’impatto. La comunità locale ha espresso vicinanza alla famiglia, profondamente colpita da una tragedia che ha sconvolto il territorio.