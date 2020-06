Scontro in Israele tra giocatori e Lega

Continua il clima teso in Israele per lo scontro tra Lega e giocatori; infatti per i giocatori le scelte adottate dalla lega sono inumane. Questo le parole di Omri Casspi:” I giocatori sono qui per giocare a basket. Comprendiamo la situazione è siamo pronti a fare tutto il necessario per il gioco che amiamo, i tifosi e il paese ne hanno bisogno. Ma ci sono due problemi cui serve una soluzione.

Eliminare la quarantena dei giocatori per i prossimi due mesi. È una proposta disumana è scandalosa

Test settimanali su giocatori e staff e pratica accettabile. Due mesi senza test è assurdo