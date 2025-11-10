Scontro in tangenziale: tre vittime e un ferito grave

Un tragico incidente frontale si è verificato nella mattinata di ieri lungo la tangenziale sud di Bergamo, in un tratto già noto per altri sinistri. Tre persone hanno perso la vita e una quarta, fratello di una delle vittime, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime.

La dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello scontro potrebbe esserci stato un sorpasso azzardato, forse compiuto a velocità elevata. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e non ha lasciato scampo agli occupanti. I soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere.

Un tratto già segnato da altri incidenti

Il punto della tangenziale in cui si è verificato l’incidente è tristemente noto alle cronache per la sua pericolosità. Solo lo scorso febbraio, nello stesso tratto, si era registrato un altro scontro mortale. Gli inquirenti stanno ora valutando se l’asfalto, la segnaletica o le condizioni del traffico abbiano potuto contribuire all’esito drammatico dell’impatto.

Gli appelli alla prudenza

Le autorità locali hanno rinnovato l’appello alla prudenza alla guida, in particolare nei tratti ad alto rischio. La Polizia Stradale ha avviato i rilievi per definire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.