Scontro sulla Casilina. Ci sono feriti

Vairano- Questa mattina verso le ore 09:00, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano sono intervenuti sulla SS6 via Casilina, nel comune di Vairano Patenora, per un incidente stradale tra due autovetture. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato tutti gli occupanti, 4 persone, già fuori dai veicoli di cui 3 feriti e soccorsi dal personale sanitario intervenuto con due autoambulanze. Successivamente i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.