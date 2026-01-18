Scontro tra due treni almeno cinque morti.

Deraglia treno alta velocità in spagna, si contano purtroppo almeno cinque morti e diverse decine di feriti, alcuni gravi. L’incidente è avvenuto in Andalusia vicino Cordova. Un treno Alta Velocità della compagnia spagnola Iryo, partito da Malaga alle 18.40 e diretto a Madrid (Puerta de Atocha) è uscito dai binari invadendo le rotaie adiacenti e investendo un altro convoglio proveniente in direzione contraria, che si dirigeva a Huelva. Nell’impatto, anche il secondo convoglio è deragliato. Nel treno alta velocità si sono ribaltate le ultime due vetture. Ricordiamo, che la compagnia Iryo è controllata da Trenitalia, il treno coinvolto nell’incidente è della serie Etr 1000, che effettua servizio Alta Velocità anche sulle linee italiane.