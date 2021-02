SCOPERTA CHOC, SEMIRIMORCHIO CON STRANIERI A BORDO

SAN Nicola la Strada – E’ successo nei del comune di San Nicola la Strada, nel casertano, sull’autostrada all’interno di un’area di servizio, qualche giorno fa, una storia quasi che ha dell’inverosimile ecco quanto accaduto: una volante della polizia all’interno di un’ area di servizio sull’ A1 autostrada , l’area di servizio ex Pavesi, nel tenimento del comune di San Nicola la Strada, una delle tante arre di servizio presenti lungo il tratto autostradale, avrebbe notato dei movimenti sospetti all’interno di un’ autoarticolato, in particolare dei movimenti che giungevano dal semirimorchio del predetto camion con rimorchio. La scoperta è stata quanto meno assurda, ossia all’interno del semirimorchio giacevano quattro persone a quanto pare di nazionalità afghana, che si erano fatti quasi tutto il viaggio sull’autostrada nascosti all’interno del mezzo, tra delle gomme che trasportava il predetto autoarticolato. I quattro stranieri in condizioni precarie sarebbero poi stati accompagnati presso una comunità di recupero a Casoria, ma avrebbero aggiunto a seguito di un breve interrogatorio da parte della polizia, che addirittura un quinto straniero, onde evitare tutto il viaggio all’interno dell’autoarticolato, per evitare eventuali ipotermie a bordo del camion si sarebbe letteralmente lanciato dall’autoarticolato cercando la fuga lungo l’autostrada per evitare un viaggio ai limiti della sopravvivenza.

I quattro stranieri afghani come detto sarebbero stati affidati ad un centro di recupero nel napoletano onde evitare altri inconvenienti