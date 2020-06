Scoperto garage del sesso: le prostitute consumavano in auto

Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato, all’angolo tra via Galileo Ferraris e via Francesco Generale Sponzilli, un’auto che usciva da un’area abusiva ricavata sotto un cavalcavia.

Gli agenti hanno bloccato un giovane che stava regolando l’ingresso al “parcheggio” e che, alla loro vista, ha avvisato gli occupanti di alcune autovetture in sosta. I poliziotti hanno identificato gli occupanti dei veicoli ed hanno accertato che l’uomo, per 5 euro, consentiva la sosta agli automobilisti che si appartavano con delle prostitute. L.E., 22enne napoletano, è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione, mentre una albanese di 36 anni, già destinataria di un ordine di espulsione eseguito nel dicembre del 2015 con divieto di reingresso nel territorio dello Stato Italiano per un periodo di 5 anni, è stata denunciata per inottemperanza al provvedimento.