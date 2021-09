Scoppia il putiferio al palazzo della salute, chiudono gli sportelli con disabili in fila

E’ scoppiato un caos all’interno del palazzo della salute di Caserta, nell’area ex Saint Gobain, un disabile che era intento ad essere chiamato per una visita di routine e di verifica, si è visto chiudere gli sportelli del CUP del palazzo alle ore 12.00 costringendolo ad una lunga attesa, insieme ad altre persone che attendevano il proprio turno, tra cui anche qualche altro disabile.

La visita fissata dopo le ore 13.00 stava per esser rimandata ad altra data, solo dopo le insistite rimostranze, anche furiose, dello stesso disabile, il sig. Felice Esposito, con richiesta di esser ricevuto dal direttore, il quale dopo un colloquio al citofono si è deciso di riaprire gli sportelli del CUP che presentavano anche dei problemi al pagamento in quanto coi bancomat mal funzionanti, oltre che un funzionamento a scartamento ridotto.

Insomma dopo che alcuni utenti in fila hanno abbandonato la sala di attesa si è pensato in un secondo momento anche di chiamare i Carabinieri, in un’ordinaria storia di cure negate ad un disabile e di diritti negati