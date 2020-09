Scopre di essere positivo dopo una cerimonia: Tutti gli invitati in quarantena

E’ accaduto a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, dove uno degli invitati ad una cerimonia ha scoperto di essere positivo al Covid-19 dopo una settimana dalla partecipazione alla cerimonia ed all’incontro post celebrazione in un ristorante.

Si tratta di uno degli undici contagiati di Pignataro Maggiore, impiegato però a Sparanise. Gli ospiti della cerimonia sono stati immediatamente contattati e alcuni parenti e invitati sono in quarantena in attesa del tampone.

Il primo cittadino, ossia il Sindaco G. Magliocca, del paesino in provincia di Caserta, ha voluto lanciare l’ennesimo appello ai cittadini: “Anche l’undicesimo caso di COVID-19 nel nostro comune, come i precedenti, si è verificato per contatti diretti tra persone che frequentano lo stesso posto di lavoro. Questo dato deve farci riflettere moltissimo. In questi mesi ci siamo molto preoccupati dei possibili assembramenti presso i locali notturni ed i negozi commerciali. Ma il virus ci ha dimostrato che a lui non frega nulla delle feste o aperitivi vari. Lui si annida in ogni dove è possibile diffondersi. Si nasconde in tutti quei posti dove non vengono rispettate le precauzioni minime sanitarie. Sul posto di lavoro, per esempio, ma non è questo un esempio, piuttosto è una esortazione visti i casi che si sono verificati, è necessario utilizzare sempre la mascherina e soprattutto lavarsi spesso le mani”.