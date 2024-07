Scossa molto forte avvertita in molte zone del napoletano

Una scossa molto forte e prolungata è stata avvertita oggi, venerdì 26 luglio 2024, alle 13.46 a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei ma anche nel centro storico e nei quartieri collinari.

L’evento, di tipo bradisismico e di magnitudo 4, è avvenuto ad una profondità di 4 km circa e si è verificato al largo del golfo di Pozzuoli, verso la città di Bacoli, dunque con epicentro in mare.

A Bacoli segnalata una frana ad un costone in località Marina Grande, ripresa da alcuni video.

I Vigili del Fuoco e i comandi di Polizia Municipale delle città principalmente interessate, ovvero Pozzuoli, Bacoli e Napoli, monitorano l’accaduto.

A Napoli “per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti”, Eav “è obbligata a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea”. Così in una nota dell’holding ferroviaria.

Coinvolte anche Procida e la vicina isola di Arturo. Alcuni abitanti di Procida hanno lasciato per precauzione le case scendendo in strada. Subito dopo la scossa sono partiti i controlli ed il monitoraggio per eventuali danni, soprattutto nel versante nord dell’isola, ma al momento, come conferma il sindaco procidano Dino Ambrosino, non ne sono stati rilevati.

Una nota della Protezione Civile comunica: “In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”.