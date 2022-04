Screening gratuiti e gazebo informativi per il Lion’s Day

Lions club Santa Maria Capua Vetere ed il Leo club Santa Maria Capua Vetere “Altera Roma” in occasione del Lions Day 2022 effettueranno, con la collaborazione dell’Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete S.r.l., screening gratuiti per la prevenzione del diabete e della vista. Inoltre sarà possibile, per chi vorrà, effettuare anche donazioni di sangue grazie al supporto dell’AVIS di Santa Maria Capua Vetere.

Nella stessa giornata, la giornata mondiale dei Lions, i soci dei Lions e Leo clubs italiani saranno nelle piazze per far conoscere i programmi, le iniziative, i progetti realizzati per i cittadini e per le comunità e per fornire tutte le informazioni su questa splendida e meravigliosa realtà.

Una particolare attenzione alle tematiche dell’ambiente, alla prevenzione ed educazione sanitaria per le malattie degli occhi eper il diabete.

Con screening medici gratuiti, passeggiate ecologiche, pulizia di boschi e spiagge, con eventi benefici, spettacoli e tante altre iniziative i Lions saranno al servizio delle comunità locali, per rispondere ai bisogni umanitari, con progetti e proposte concrete.

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,4 milioni di soci in circa 47.000 club in tutto il mondo.

Siamo uomini e donne impegnati in progetti comunitari in oltre 208 Paesi e aree geografiche. I Leo sono il nostro futuro, infatti i Leo Club sono formati da giovani aventi un’età compresa tra i 12 e i 30 anni. i quali dedicano il proprio tempo all’attività di servizio per la comunità.

S.Maria C.V. – I Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondata nel 1917, la nostra organizzazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità che è parte della nostra storia e anche del nostro lavoroquotidiano, ma concentriamo il nostro servizio anche in altre cinque aree: Diabete, Vista, Fame, Ambiente e Cancro Infantile.

Il Lions Day è la giornata mondiale dei Lions ed è l’occasione per far conoscere i programmi, le iniziative, i progetti e fornire tutte le informazioni su questa splendida e meravigliosa realtà.

Un atto di servizio, una parola di incoraggiamento, una generosa donazione è spesso quello che ci vuole per portare la speranza dove ce n’è più bisogno.