SCREENING TUMORE ALLA MAMMELLA AORN CASERTA. POSTI GIÀ ESAURITI

Di Linda Rea

Con partenza oggi, giovedì 28 ottobre, la campagna senologica per la prevenzione e la diagnosi del tumore alla mammella, presso l’ Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, che prevede l’erogazione gratuita di un’ecografia al seno per le donne di età inferiore ai 40 anni e di una mammografia per le donne di età superiore ai 40.

La splendida iniziativa, nata con l’intento di sensibilizzare le donne a sottoporsi a controlli periodici, i quali risultano essere l’unico modo per avere una diagnosi precoce, proseguirà fino a metà dicembre.

Da ieri risultano essere terminati tutti i posti disponibili per le prenotazioni