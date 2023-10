SCUOLA: APERTE LE ISCRIZIONI AL CONCORSO INTERCULTURA CENTINAIA LE BORSE DI STUDIO PER I PROGRAMMI ALL’ESTERO 2024-25

Il 28 ottobre alle ore 17.00 presso La Camera del Lavoro in Via Giuseppe Verdi 15, Caserta e il 3 novembre alle ore 17 presso il Liceo Fermi di Aversa: incontro con le volontarie e i volontari per ricevere tutte le informazioni per vincere uno dei centinaia di posti a disposizione in tutto il mondo e per scoprire l’ampia offerta di borse di studio.

Adattabilità, pensiero critico, consapevolezza delle proprie capacità, apertura mentale, comprensione e valorizzazione delle differenze culturali, comunicazione efficace, empatia. E, infine, voler essere protagonisti attivi del cambiamento nella società: questi sono i risultati che nascono dal vivere un periodo scolastico all’estero in età adolescenziale se guidati da un percorso di formazione che precede, accompagna e segue tale esperienza. Lo confermano gli studenti che lo scorso anno hanno partecipato a un programma all’estero con Intercultura (fonte: questionario CSE per i partecipanti Intercultura).

Tra questi anche gli studenti di Caserta e provincia: sono infatti 12 le ragazze e i ragazzi partiti con Intercultura dalla nostra zona per un’esperienza scolastica della durata di un anno, sei o tre mesi nei 4 angoli del mondo, esattamente in Costa Rica, Argentina, Sud Africa, Canada, Thailandia, Belgio e Irlanda.

E per la prossima generazione di adolescenti “esploratori” di sé stessi e delle diverse culture del mondo, Intercultura ha aperto, fino al 10 novembre, le iscrizioni per partecipare ai programmi all’estero in 60 Paesi nei 5 continenti e per richiedere una delle oltre 1000 borse di studio messe a disposizione per l’anno scolastico 2024-25, www.intercultura.it/concorso., anche grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni( l’elenco è in continuo aggiornamento alla pagina: www.intercultura.it/borse-partner)

Inoltre, anche quest’anno è aperto il bando ITACA 2024/25 che offre 1.500 borse di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali. I programmi di Intercultura sono conformi al bando ITACA e offrono in aggiunta un percorso di formazione su tematiche di educazione interculturale che consente agli studenti di ricevere la certificazione delle competenze acquisite e di ricavare benefici più ampi dall’esperienza all’estero. Per informazioni: www.intercultura.it/itaca.

Per partecipare ai programmi di Intercultura concorrendo per le borse di studio ITACA, è necessario effettuare entrambe le iscrizioni:

❖ iscrivendosi ai programmi di Intercultura entro il 10 novembre 2023.

❖ presentando la domanda di partecipazione al bando ITACA di INPS per i programmi 2024/25 (sul sito www.inps.it), seguendo le istruzioni riportate nell’apposito bando (scarica). La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2023.

Il 28 ottobre alle ore 17.00 presso La Camera del Lavoro in Via Giuseppe Verdi 15, Caserta e il 3 novembre alle ore 17,00 presso il Liceo Fermi di Aversa è possibile, per genitori, studentesse e studenti interessati, incontrare le volontarie e i volontari per avere tutte le informazioni sul concorso.

I programmi dall’Associazione di Volontariato che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Sono rivolti a studenti iscritti a una scuola superiore del territorio italiano, nati prioritariamente tra il 1° luglio 2006 e il 31 agosto 2009.

Tra le novità si segnala l’apertura dei programmi in due Paesi dell’Est Europa: in Bulgaria (trimestre scolastico) e Lituania (semestre scolastico), e nuovi programmi in destinazioni già presenti, come il trimestre in Corea del Sud, il semestre in Perù e in Svizzera, il trimestre in Nuova Zelanda.

Per gli studenti interessati a ricevere maggiori informazioni sui benefici di vivere

un’esperienza interculturale all’estero e per entrare in contatto con i volontari presenti in 160 città italiane è possibile consultare il sito: www.intercultura.it

Da settembre a novembre, inoltre, si terrà un ciclo di incontri informativi online: il primo in programma è previsto per mercoledì 6 settembre alle ore 18, per registrarsi:

www.intercultura.it/incontri-informativi-online

Sempre sul sito sono consultabili le date di tutti gli incontri informativi in presenza e online con i volontari e gli ex partecipanti ai programmi di Intercultura www.intercultura.it/calendario-incontri-informativi

3 STUDENTI DAL MONDO ARRIVATI A CASERTA

Il progetto educativo dell’Associazione prevede anche oltre 400 adolescenti di tutto il mondo che arriveranno nel nostro Paese a partire dal 10 settembre e nei mesi successivi, accolti da una famiglia e da una scuola locali. La proposta di Intercultura si rivolge infatti non solo agli studenti, ma anche alle famiglie italiane e alle scuole che desiderano vivere un’esperienza di apertura internazionale, pur rimanendo in Italia.

A inizio settembre sono arrivati 3 studentesse provenienti da Belgio, Paraguay e Spagna che sono state subito accolte dalle loro famiglie ospitante e inserite in una scuola locale.

In queste settimane i volontari in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le interessate altre centinaia di giovani che giungeranno in Italia nei prossimi mesi. Le candidature possono essere inviate anche attraverso questa pagina del sito www.intercultura.it/famiglie o è possibile contattare direttamente i responsabili dei programmi di ospitalità di una delle 160 città dove sono presenti i volontari dell’Associazione: www.intercultura.it/centri-locali

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.

Per informazioni: INTERCULTURA- Ufficio Stampa: Corso Magenta 56, 20123 Milano. Tel. 02 48513586 – www.intercultura.it

Anna Gomarasca, anna.gomarasca@intercultura.it 347 2570779

Raffaele Pirola, raffaele.pirola@intercultura.it 348 8201544