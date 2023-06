SCUOLA – BUONI LIBRO: DA MARTEDÌ 11 LUGLIO SARANNO EROGATI I FONDI

Caserta. Saranno erogati a partire da martedì 11 luglio i fondi dei buoni libro 2022-2023. I

beneficiari totali sono 2456, tra studenti delle scuole dell’obbligo e delle scuole superiori. I

fondi messi a disposizione ammontano a oltre 512mila euro e i buoni sono riservati ai

genitori o agli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero allo stesso studente se

maggiorenne, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della

Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità rientrante in due fasce:

la Fascia 1, con un ISEE da € 0 a € 10.633,00 e la Fascia 2, con ISEE da € 10.633,01 a €

13.300,00.

Gli importi spettanti a ciascun richiedente saranno liquidati, a partire da martedì 11 luglio,

con cassa (per chi non ha indicato l’IBAN corrispondente a un conto corrente bancario) al

Servizio di Tesoreria del Comune di Caserta presso BPER, in corso Giannone, 90. Sono

310 coloro i quali dovranno recarsi fisicamente in banca a ritirare le somme e, a partire da

martedì 11 luglio, dalle ore 8,30 alle 13, i buoni libro saranno consegnati a gruppi di circa

40 persone al giorno. Si procederà in ordine alfabetico, secondo il seguente schema:

martedì 11 luglio (da ACH a CAN), mercoledì 12 luglio (da CAP a DAV), giovedì 13 luglio

(da DE a FERN), venerdì 14 luglio (da FERR a IZZ), lunedì17 luglio (da KUM a MOL),

martedì 18 luglio (da MON a POL), mercoledì 19 luglio (da PON a TIB), giovedì 20 luglio

(da TID a ZUD). A coloro i quali hanno fornito un IBAN, invece, i fondi saranno corrisposti,

sempre a partire da martedì 11, con modalità accredito.

“Finalmente – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – si è concluso l’iter

burocratico e siamo pronti a erogare i fondi dei buoni libro, uno strumento di fondamentale

importanza per tante famiglie. Abbiamo già dato mandato agli uffici comunali affinché i

buoni libro relativi al prossimo anno scolastico vengano pagati entro il 31 dicembre 2023.

La nostra priorità è sempre stata la vicinanza nei confronti di chi ha bisogno, specialmente

in un momento di difficoltà come quello attuale”.

“Tante famiglie casertane – ha aggiunto l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo

Battarra – attendevano da tanto tempo questo provvedimento, che rappresenta un aiuto

molto importante per quasi 2500 studenti della nostra città. L’Amministrazione intende

sempre dedicare grande attenzione ai temi sociali e della pubblica istruzione e nel giro di

qualche settimana tutti gli aventi diritto potranno avere i fondi previsti”.