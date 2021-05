Altra scuola chiusa ad Alvignano nella provincia di Caserta, con emissione dell’ordinanza da parte del sindaco Angelo F. Martucci.

La positività di alcuni alunni rende obbligata la chiusura scolastica per un due giorni la scuola ossia l’istituto comprensivo di Alvignano dovrebbe riaprire nella gioranta del due giugno per poi successivamente richiudere il cinque giugno per quella che è la pausa estiva