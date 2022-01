Scuola dell’infanzia, elementare e media: il TAR potrebbe decidere per la riapertura già da lunedì

Caserta. Il TAR Campania, su ricorso proposto da Omissis, contro la Regione Campania e l’ordinanza del Presidente De Luca, potrebbe decidere per l’apertura delle scuole dell’ infanzia e quelle di primo e secondo grado già da lunedì prossimo.

Come noto, nell’ ordinanza diffusa lo scorso 7 Gennaio, Vincenzo De Luca aveva posticipato il rientro in presenza per tutti i ragazzi che frequentano la scuola elementare e media oltre che per i bambini della scuola dell’ infanzia, da lunedì prossimo fino al 29 gennaio, e probabilmente avrebbe proro

Il Tar Campania ha valutato positivamente il ricorso presentato dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci, e si e’ riservato di decidere entro domenica sera se confermare o meno l’ordinanza del Presidente De Luca il quale ,entro la mezzanotte dello stesso giorno ,dovrà’ protocollare un documento che testimoni i dati della pandemia che hanno influito sulla sua decisione .