Scuola e Ambiente, al Comune di Caserta 1 milione di euro per il trasporto scolastico sostenibile

Scuola, ambiente e sostenibilità.

Il Comune di Caserta annuncia attraverso i propri canali social l’ottenimento di 1 milione e 200mila euro (nello specifico € 1.244.766,00) per il trasporto scolastico sostenibile.

Il fondo è stato assegnato dal Ministero della Transizione Ecologica, che ha inserito in graduatoria un progetto presentato dagli ex assessori Adele Vairo ed Emiliano Casale.

La proposta prevede – si legge nel comunicato – l’implementazione di due linee di trasporto scolastico sostenibile attraverso l’ausilio di bus elettrici che serviranno gli istituti scolastici cittadini.

Entrambe le linee avranno come partenza l’area antistante la stazione ferroviaria del capoluogo, che ospiterà anche la colonnina di ricarica per i mezzi.

La Linea 1 avrà come capolinea d’arrivo la sede dell’Istituto Comprensivo Giannone – De Amicis in via G.M. Bosco, con un percorso andata – ritorno nel centro cittadino di circa 15 km tra andata e ritorno.

La Linea 2 invece avrà come capolinea d’arrivo la sede dell’Istituto Comprensivo Ruggiero III Circolo di via Montale, attraversando il quartiere Acquaviva, l’area ex Saint Gobain e parte del territorio confinante di San Nicola la Strada, per un tracciato di circa 14,5 km.

Per entrambe le linee sono previste più fermate intermedie, così come un’app per verificare il percorso dei mezzi in tempo reale.

Entusiasta il commento del sindaco Carlo Marino: “Prosegue il percorso avviato ormai da tempo verso una Caserta più moderna e green. Un’altra buona notizia, dunque, che si inserisce nella nostra programmazione di una città sempre più verde, ecologica, vivibile”.