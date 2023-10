Scuola e ordine dei medici: insieme per educare i giovani alla salute!

L’evento, promosso dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caserta, sarà guidato dal dirigente scolastico Carlo Manzi e e vedrà gli interventi delle dottoresse Alessandra Sicignano e Michela Papa della commissione per la prevenzione, per la tutela dell’ambiente e del cittadino dell’Ordine Casertano.

Gli adolescenti rappresentano la fascia di età più esposta al rischio di contrarre tali patologie per vari motivi: molto spesso non hanno sintomi o li trascurano, hanno più di frequente rapporti sessuali non protetti e con più partner. E, in questo quadro di maggiore vulnerabilità, pochi di loro sono informati a riguardo: troppi giovani non conoscono le varie patologie, i pericoli e non sanno a chi rivolgersi in caso di bisogno per visite, accertamenti e cure.