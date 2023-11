SCUOLA – FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE, CARITAS PARROCCHIA “SAN BARTOLOMEO APOSTOLO” E TRE ISTITUTI SCOLASTICI: PREVISTO UN SERVIZIO DI DOPOSCUOLA GRATUITO PER I RAGAZZI.

Comune di Caserta, attraverso il Settore Politiche Sociali, ha siglato un protocollo d’intesa con la Caritas – Parrocchia “San Bartolomeo Apostolo”, l’Istituto Comprensivo “Vanvitelli”, l’Istituto Comprensivo “Don Milani” e l’Istituto Alberghiero “Ferraris” per promuovere una serie di iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di dispersione scolastica e di disagio in relazione agli studenti minorenni. In particolare, è previsto un servizio di doposcuola gratuito per i ragazzi, un percorso di rimotivazione allo studio mediante attività di volontariato che gli alunni potranno svolgere assieme ad alcuni volontari del Centro Caritas. Attraverso il protocollo, gli istituti scolastici si impegnano a promuovere e a favorire al loro interno attività di laboratorio, in orario curricolare e/o extracurricolare, progettate dalla scuola e condotte dai volontari della Caritas. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di realizzare il piano del benessere dello studente attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e la valorizzazione della personalità umana e la piena potenzialità relazionale. “Questo protocollo d’intesa – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia – rappresenta uno strumento molto importante per affrontare le difficoltà e le situazioni di disagio che spesso vivono i nostri ragazzi. Credo sia un dovere delle istituzioni, della scuola, delle associazioni di volontariato lavorare insieme e mettere in campo tutte le soluzioni possibili per superare questi problemi, che sono sempre più frequenti. Ascoltare i nostri giovani, coinvolgerli in progetti formativi e di volontariato, dare loro un sostegno e una speranza sono le uniche risposte davvero costruttive che possiamo fornire”.