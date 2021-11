Scuola Lorenzini . Pasto in ritardo per i bambini dell’ asilo : la rabbia dei genitori

Caserta. E’ caos alla Lorenzini in Via GM Bosco dove , secondo le segnalazioni arrivare alla nostra redazione, i bambini che frequentano l’ asilo sono rimasti senza pasto fino ad oltre le ore 14.

Sembra che il ritardo sia dovuto ad un problema logistico o , almeno questa e’ stata la spiegazione data a qualche genitore inferocito che minacciava di far intervenire i Carabinieri.

La cosa che sembra aver fatto arrabbiare ancora di più’ i genitori dei malcapitati bambini e’ il fatto che il pasto per i ragazzi delle scuole elementari ( solo prima, seconda e terza) invece sia arrivato in orario.

Pare che il pasto sia arrivato per l’asilo intorno alle 15 e che ancora in questo momento i genitori rappresentati di classe stiano chiedendo spiegazioni.

Ci dicono che il ritardo dei pasti si e’ verificato in altre scuole del casertano. Sicuramente agli Istituti di Via Montale e via Benevento.