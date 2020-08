Scuola, Prov.di Caserta/Campagna di screening Virus SARS-COV-2

Provincia di Caserta-Con la circolare ministeriale n.8722 del 7/08/2020 è stato attivato un programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi del Virus SARS-COV-2 sul personale Docente e ATA delle scuole .

La campagna di screening sarà garantita gratuitamente a partire dal 24 agosto 2020 e dovrà essere conclusa entro una settimana prima dell’avvio delle attività scolastiche (entro il 05/09/2020).

Per il personale che prende servizio dopo l’inizio dell’anno scolastico, i test saranno garantiti successivamente, ma comunque prima dell’inizio del servizio stesso.

La somministrazione del test sierologico sarà garantita per il tramite dei Medici di Medicina Generale (Medico di famiglia).

Per coloro che sono sprovvisti del Medico di Medicina Generale il test sarà garantito dai Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda ULSS del domicilio lavorativo.

Alla luce di ciò ciascun dipendente, su base volontaria, può contattare in autonomia i due soggetti di cui sopra e previa attestazione dello stato lavorativo attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, avrà garantito il test. Considerata la rilevanza dello screening, si raccomanda una massiccia adesione.

.