Scuola sotto assedio: violenza giovanile e deriva social, prof accoltellata da un 13enne

Una mattina di scuola si trasforma in tragedia a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una docente di 57 anni è stata accoltellata davanti all’istituto “Leonardo Da Vinci” da un suo studente di appena 13 anni. L’aggressione è avvenuta poco prima dell’inizio delle lezioni, sotto gli occhi di altri studenti e genitori. La donna, insegnante di francese, è stata soccorsa e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è ricoverata in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola vestito con abiti mimetici, portando con sé non solo il coltello utilizzato nell’aggressione, ma anche una pistola scaccia-cani. Un dettaglio che aggrava ulteriormente il quadro e che apre interrogativi inquietanti sul contesto in cui maturano simili gesti. Le forze dell’ordine hanno immediatamente fermato il minore e avviato le indagini per chiarire movente e dinamica. Ma il fatto va oltre la cronaca: racconta una frattura profonda. Sempre più spesso episodi di violenza giovanile sembrano riecheggiare modelli estremi diffusi sui social, dove aggressività e spettacolarizzazione trovano spazio e consenso. La scuola, presidio educativo per eccellenza, si trova oggi a fare i conti con fragilità nuove e difficili da intercettare. E mentre una docente lotta tra la vita e la morte, resta una domanda: cosa sta insegnando davvero questa società ai suoi ragazzi?