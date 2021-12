Scuole. Bambini ancora senza riscaldamenti . I genitori li riportano a casa

Caserta. E’ ancora caos riscaldamenti alla Lorenzini di Viale Cappiello dove molti genitori in queste ore stanno ritornando a Scuola per andare a riprendersi i propri figli e riportarli a casa.

E’ ovvio che la temperatura molto bassa di oggi ha influito tantissimo sulla decisione presa dai genitori, non e’ di certo concepibile che bambini che frequentano scuole primarie o,peggio ancora quelle materne possano sopportare il freddo di queste ore senza riscaldamenti.

La questione non sembra di facile soluzione anche perché’ non e’ ancora chiara la motivazione . Ricordiamo che nei giorni scorsi la problematica era diffusa in quasi tutti gli Istituti e che , almeno in qualcuno di questi , nelle ultime ore la situazione sembra stia ritornando alla normalità’.

Continueremo a seguire L’ evolversi delle cose.