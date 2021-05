SCUOLE CHIUSE ANCHE A DRAGONI, FOCOLAIO COVID

Dragoni – Chiusura dei vari plessi scolastici anche nella provincia di Caserta per esser più precisi a Dragoni, lo scoppio di un focolaio per quel che concerne il covid 19 ha praticamente obbligato alla chiusura delle scuole.

Questo un post da parte del sindaco della città Silvio Lavornia, nella provincia casertana che si va a riportare “Covid-19. Aumentano i contagi in paese. Da domani scuole chiuse in paese e alunnni in dad fino al 5 giugno. Il preoccupante ed esponenziale aumento di casi positivi al cronavirus – si legge nel post – che abbiamo registrato, negli ultimi giorni, nella nostra comunità, impone l’assunzione di misure urgente e drastiche per evitare che il numero di contagi possa crescere ulteriormente. Ben 8 degli ultimi 10 contagiati registrati nelle ultime ore – prosegue il post – sono alunni delle scuole dell’obbligo che frequentano i plessi cittadini, ecco perché ho deciso, d’intesa con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Aida Cortese, di disporre la chiusura delle scuole materne, elementari e medie di Dragoni a partire da domani 24 maggio e fino a sabato 5 giugno. Gli alunni – prosegue il post – rimarranno a casa e continueranno a seguire le attività didattiche in modalità della dicdattica d a distanza, la cd DaD, per cui nelle prossime ore firmerò l’ordinanza sindacale di chiusura dei plessi scolastici cittadini”