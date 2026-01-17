Scuole del Festival del Cinema. Un nuovo progetto per i giovani

Fondazione Cultura & Innovazione: la Sessione Scuole del Festival Internazionale del Cinema di Pompei come progetto strategico per la formazione delle nuove generazioni

La Fondazione Cultura & Innovazione rinnova il proprio impegno nella promozione della formazione culturale e creativa delle nuove generazioni attraverso la Sessione Scuole del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, un progetto educativo che valorizza il linguaggio audiovisivo quale strumento di crescita culturale, sociale e civile.

L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, manifestazione di rilievo internazionale che si svolge nella cornice del Parco Archeologico di Pompei e che, in occasione dell’edizione 2026 (1–7 giugno), rafforza ulteriormente la propria attenzione verso le nuove forme di narrazione audiovisiva e la valorizzazione dei giovani talenti emergenti.

La Sessione Scuole si articola in un percorso strutturato di formazione e produzione che comprende attività laboratoriali, incontri e masterclass con professionisti del settore cinematografico e la realizzazione di opere audiovisive, offrendo agli studenti un’esperienza formativa qualificata e orientata alla conoscenza dei linguaggi e dei mestieri del cinema. Le opere prodotte avranno, inoltre, l’opportunità di essere presentate all’interno di un contesto festivaliero di respiro internazionale. In particolare, il progetto prevede un ciclo di masterclass, distribuite nei mesi di febbraio, marzo e maggio, condotte da figure di primo piano del panorama cinematografico nazionale, con l’obiettivo di fornire agli studenti competenze teoriche e pratiche e una visione diretta delle diverse professionalità del settore.

Le masterclass sono così articolate:

Incontro con il Regista

Potrebbero essere coinvolti: Enrico Vanzina, Pupi Avati, Neri Parenti, Sole Tonnini, ecc.

Contenuti: visione e ruolo del regista, linguaggio filmico, preparazione del set, direzione degli attori, costruzione narrativa e sviluppo del racconto audiovisivo.

Incontro con l’Attore / Professionista della Dizione

Potrebbero essere interessati: Neri Marcorè, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Luca Ward, ecc.

Contenuti: recitazione davanti alla camera, uso della voce e dizione, presenza scenica, tecniche di interpretazione e relazione tra attore, macchina da presa e regia.

Incontro con le Maestranze del Cinema

Potrebbero essere impegnati: Roberta Guidi di Bagno (scenografia), Direttori della Fotografia, Tecnici del Suono.

Contenuti: scenografia, fotografia cinematografica, registrazione e gestione del suono, tecniche di ripresa, organizzazione e gestione del set.

“Attraverso questo progetto, la Fondazione Cultura & Innovazione si conferma quale soggetto di raccordo tra il sistema scolastico, le istituzioni culturali e l’industria creativa, promuovendo processi di inclusione, partecipazione attiva e cittadinanza culturale, con particolare attenzione allo sviluppo del potenziale espressivo e professionale dei giovani- dichiara Riccardo Iuzzolino, Presidente della Fondazione Cultura & Innovazione- con la Sessione Scuole del Festival Internazionale del Cinema di Pompei intendiamo offrire agli studenti non solo un percorso formativo di alto profilo, ma anche una concreta occasione di confronto e crescita all’interno di un contesto culturale di grande valore simbolico e internazionale”.