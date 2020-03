SECONDO CASO DI CORONAVIRUS A CAPUA ,MA PRONTAMENTE CIRCOSCRITTO.

DI DINO MANZO

Capua.Riportiamo in sintesi l’ultimo comunicato del primo cittadino di Capua ,Architetto Luca Branco

:”state sottovalutando il pericolo del corona virus, se portate un cane a fare i bisogni dovete restare nella zona dove abitate e rientrare il più presto possibile a casa ,non è UNA limitazione alla libertà personale ma per evitare la diffusione del virus che si trasmette da persona a persona. Bisogna volersi bene e dobbiamo rispettare le norme emanate. dobbiamo fare in modo che tutto ciò che si stà facendo per il bene dell’intera comunità, possa portare i propri frutti. Pertanto vi invito a stare a casa ed uscire solo per estrema emergenza visto chè il pericolo del corona virus esiste, ed a Capua cè.” Dopo questo accorato invito la Fascia Tricolore della Regina del Volturno informa:”

abbiamo un secondo caso di contagiato di coronavirus a Capua che siamo riusciti a circoscrivere ,vi ricordo inoltre che il 25 cm sarà effettuato una seconda disinfezione per il territorio capuano. Con l’auspicio che le parole del SINDACO DI Capua vengono utilizzate come un indispensabile farmaco ed augurandoci che entrambe le persone colpite da questo maledetto Virus ,auguriamo buon lavoro a tutti ,A Tal proposito nelle veste di informatori formuliamo un eccellente complimenti al primo cittadino di Capua ,l’intera amministrazione ,le forze dell’ordine, la protezione civile ,la croce rossa, l’asl ecc. per il massacrante lavoro che stanno svolgendo per l’incolumità dell’intera cittadinanza, ed è per questi motivi che chiudo questo scritto dicendo: RESTATE A CASA ,VOGLIAMOCI BENE.